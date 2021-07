Фен на Англия заслепи вратаря на Дания с лазер по време на дузпата

снимка Аккi, Туитър

Лазер са използвали феновете на Англия, за да заслепят в очите противниковия вратар в мача на UEFA EURO 2020.

Те насочили лъча към вратаря на Дания Каспер Шмайхел при дузпата, изпратила "трите лъва" на финал. Това показват кадри, публикувани в социалните мрежи. Шмайхел всъщност спаси удара на Хари Кейн, но англичанинът не сбърка след добавката, предаде Нова тв.

След мача ITV показа кадри от зелен лазер, насочен към лицето на вратаря, и заклейми фена, който го прави.

„Които и да са, те са идиоти... Глупаво е и Каспер не заслужава това“, каза водещият Марк Поугач.

Други клипове показват, че малко преди Стърлинг да бъде фаулиран, на терена има втора топка. Според правилата в такъв случай играта трябва да бъде спряна.

Absolutely shocking that this was allowed to happen! Someone used a laser pen on Kasper Schmeichel!!! pic.twitter.com/73goP3J00a