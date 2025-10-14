Фен на Черно море: Юноша на Левски ще свири в неделя на "Тича"
Съдия, който е рожба на Левски, ще свири двубоя на Черно море срещу "сините" в неделя на "Тича". Това разкри привърженик на "моряците" във фейсбук група на отбора. Той предостави и скрийншот от състав за мач на юношите Левски, в който е Васил Минев.
Всички съдийски наряди за 12-ия кръг в Efbet Лига, обявени в сайта на БФС:
17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца
ГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:Кристиян Младенов ТодоровВАР:Волен Валентинов ЧинковАВАР:Ивайло Красимиров Ненков
СН:Никола Петров Джугански
18 октомври 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия 1913
ГС:Димитър Димитров ДимитровАС1:Мартин Емилов ВеневАС2:Дарин Василев Иванов
4-ТИ:Кристина Георгиева ГеоргиеваВАР:Красен Иванов ГеоргиевАВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
СН:Александър Костадинов Костадинов
18 октомври 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС:Любослав Бисеров ЛюбомировАС1:Георги Любомиров МиневАС2:Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:Любомир Николаев ВушовскиВАР:Георги Димитров ДавидовАВАР:Тодор Недялков Киров
СН:Ахмед Яшар Ахмед
19 октомври 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:Мариян Георгиев ГребенчарскиАС1:Мирослав Максимов ИвановАС2:Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:Георги Петров СтояновВАР:Георги Милков ГинчевАВАР:Денислав Йорданов Сталев
СН:Цветан Кръстев Кръстев
19 октомври 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Левски
ГС:Васил Петров МиневАС1:Георги Пламенов ТодоровАС2:Тодор Василев Вуков
4-ТИ:Любослав Бисеров ЛюбомировВАР:Валентин Станчев ЖелезовАВАР:Станимир Илков Илков
СН:Георги Василев Йорданов
19 октомври 2025 г., неделя, 20:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС:Мартин Живков ВеликовАС1:Христо Пламенов ХаджийскиАС2:Живко Руменов Петров
4-ТИ:Геро Георгиев ПисковВАР:Стоян Панталеев АрсовАВАР:Венцислав Георгиев Митрев
СН:Камен Михайлов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф
ГС:Венцислав Георгиев МитревАС1:Дениз Пиринов СоколовАС2:Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ:Антонио Тодоров АнтовВАР:Кристиян Николов КолевАВАР:Йордан Петров Петров
СН:Стоян Маринов Алексиев
20 октомври 2025 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Монтана 1921
ГС:Мартин Иванов МарковАС1:Васил Стоянов ШавовАС2:Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:Георги Георгиев СпасовВАР:Никола Антонов ПоповАВАР:Валентин Станчев Железов
СН:Станислав Георгиев Тодоров
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
