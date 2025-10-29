Фен на Миньор провокира Илиан Илиев

Снимка Сайт на Черно море

Грозни сцени след двубоя в Перник.

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев беше много грубо провокиран от привърженик на Миньор Перник след срещата за Sesame Купа на България.

Фенът на „чуковете“, които загубиха битката от 1/16-финалите с 0:3 не спря да обижда наставника с думи, които не могат да бъдат цитирани, пише gong.bg.

Докато течеше телевизионното интервю на Илиан Илиев, той беше обиждан, поради което не успя да чуе някои от въпросите на репортера на пистата.

Пред Диема Спорт Илиан посрещна и с усмивка претенциите на треньора на Миньор за дузпата на "моряците", като каза, че са можели да вкарат десет гола на домакините.

Какво каза Илиев след победата на своите, вижте във видеото по-долу.

