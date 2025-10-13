Фен на "соколите": Поне 1000 души ще бъдем в Разград
Снимка Фейсбук
Ръководството на Спартак подсигури автобус за феновете, които искат да подкрепят отбора срещу Лудогорец в събота в Разград. Цената на екскурзията е 18 лева.
Фен на "соколите" прогнозира в социалните мрежи, че ще има поне 1000 спартаклии на трибуните на "Хювефарма Арена". Привържениците ще пътуват основно с лични автомобили и микробуси.
Ето какво написаха от Спартак на официалната си страница във Фейсбук:
ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ
за гостуването срещу Лудогорец Разград
Сборен пункт: Стадион Спартак
14 часа
18 октомври, събота
Цена: 18 лева. С ПРЕДВАРИТЕЛНО записване в магазина на стадиона.
Нека подкрепим четата на Гьоко Хаджиевски в Разград! Той и момчетата го заслужават!
Важно: Направете своите записвания максимално скоро, за да може при нужда да запазим още автобуси.
