Фен на "соколите": Поне 1000 души ще бъдем в Разград

Снимка Фейсбук

Ръководството на Спартак подсигури автобус за феновете, които искат да подкрепят отбора срещу Лудогорец в събота в Разград. Цената на екскурзията е 18 лева.

Фен на "соколите" прогнозира в социалните мрежи, че ще има поне 1000 спартаклии на трибуните на "Хювефарма Арена". Привържениците ще пътуват основно с лични автомобили и микробуси.

Ето какво написаха от Спартак на официалната си страница във Фейсбук:

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ

за гостуването срещу Лудогорец Разград

Сборен пункт: Стадион Спартак

14 часа

18 октомври, събота

Цена: 18 лева. С ПРЕДВАРИТЕЛНО записване в магазина на стадиона.

Нека подкрепим четата на Гьоко Хаджиевски в Разград! Той и момчетата го заслужават!

Важно: Направете своите записвания максимално скоро, за да може при нужда да запазим още автобуси.

