Фен удари Хари Стайлс в лицето по време на концерт във Виена

Стопкадър Twitter, Дейли Мирър

Страшен инцидент с известен певец по време на концерт.

Певецът Хари Стайлс беше ударен в лицето от предмет, хвърлен от човек от публиката, по време на концерт на изпълнителя във Виена, съобщи ДПА.

Видеоклипове от концерта в стадион "Ернст Хапел" в Австрия, публикувани онлайн, показаха как поп звездата върви по сцената, докато предмет полита във въздуха и да го удря в лицето – близо до окото му. След удара той потръпва от болка и се навежда, държейки лицето си в ръце.

"Той продължи да докосва лицето си често. Личеше си, че го боли много. Изглежда, че трябваше да се събере, след което се обърна към нас отново и продължи да пее", каза фен от публиката.

29-годишният Стайлс и преди е бил замерян с предмети, хвърлени от фенове по време на концерти – миналия месец той беше ударен в лицето от букет с цветя по време на концерта си в град Кардиф, припомня БТА.

През юни поп певицата Биби Рекса също беше ударена в лицето на концерт в Ню Йорк. Изпълнителката беше замерена с мобилен телефон, след което публикува снимка в Instagram, с която тя показа голямата лилава синина на клепача си. 27-годишен мъж беше арестуван и обвинен в нападение заради този инцидент.

Няколко дни след случката с Биби Рекса певицата Ейва Макс съобщи, че човек се е качил на сцената, докато тя е изнасяла концерт в Лос Анджелис, и "ѝ е ударил толкова силен шамар", че е одраскал вътрешността на окото ѝ.

Harry Styles was hit in face with an object during his show 🤕 pic.twitter.com/Sqchv5xi4D