Фенербахче е вторият финалист в турнира за Суперкупата на Турция. Истанбулският гранд победи с 2:0 Самсунспор и ще си оспорва трофея с Галатасарай, който вчера разгроми с 4:1 Трабзонспор.

Много силен мач за домакините изигра Антони Мусаба. 25-годишният нидерландец беше привлечен именно от Самсунспор преди броени дни и подаде и за двата гола във вратата на бившия си тим, предаде sportal.bg.

Още в 4-тата минута Мусаба проби в наказателното поле и върна топката към непокрития Керем Актюркоглу, който откри резултата. В средата на втората част Джон Дюран се възползва от нова асистенция на Мусаба и реши срещата в полза на Фенербахче. Малко по-късно Антоан Макумбу от Самсунспор получи червен картон.

Финалът за трофея ще се изиграе на 10 януари.

