Фенка на Нинова: Вие озарявахте с присъствието си!

Трети ден депутатите не могат да се съберат в парламента и да свършат някаква работа. Разбира се, това стана повод Корнелия Нинова да откправи остра критика към управляващите от страницата си във фейсбук.

Управляващото мнозинство се разпада. Трети ден нямат кворум в парламента, който е задължение на ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН. Въпросът е защо? Случайност или умисъл? Безхаберност или контролирани отсъствия? Борисов сваля кабинета или Пеевски оттегля депутатите си? Каквато и да е причината, случващото се е симптом на нестабилност. И за управленска безотговорност. И то в момент, когато стотици хиляди български граждани са без вода, цените навсякъде растат главоломно, тегли се заем след заем, на прага сме на тежка зима, бюджетът е празен, а за новия никой дума не обелва. На този хаос трябва да се сложи край!, коментира бишваша шефка на левицата в социалната мрежа.

А първия коментар под поста на Нинова идва от нейна привърженичка. Жената откровено пише:

Уважаема г- жо Нинова, мъчно ми е, че не Ви виждам в парламента. С присъствието си озарявахте всички, даже и тези, които Ви отхвърляха, но не си го признаваха. Абсолютно никой политик не може да стъпи на малкия Ви пръст! Дерзайте все така дръзка и пламенна!

