Фенклубът на Черно море ще помага на пострадалите от наводнението в Тича

Снимка: Национален фенклуб Черно море

Добро дело започват феновете на Черно море. Привържениците на клуба са готови да помогнат на пострадалите от наводнението в село Тича.

Ето какви са мотивите им за това и какво смятат да направят:

За нас, феновете на "Черно море“, името "Тича" носи много история, гордост и емоции. То е един от символите, който ни събира по трибуните и ни кара здраво да вярваме, че страстта и заедността ни прави по-силни. Нашият дом - стадион „Тича“ - е построен с доброволен труд и средства на привържениците на СК „Тича“.

Днес обаче това име има нужда от нас по друг начин. Едно сливенско село на име Тича преживява тежки дни след опустошителното наводнение от река с име Черна, което по някакво чрезвичайно съвпадение също напомня за името на нашия любим отбор. Семейства загубиха имущество, домове бяха засегнати, а хората се изправиха пред изпитание, с което никой не бива да остава сам.

Затова призоваваме всички моряци, всички варненци и всички хора с добри сърца да се включат в нашата благотворителна кампания.

Нека покажем, че да носиш "Тича" в сърцето си е въпрос на солидарност, човечност и взаимна подкрепа. Феновете на "Черно море" сме общност и в трудни моменти не се крием и не се оправдаваме, а заставаме един до друг. Днес е хубав момент да дадем пример, че силата на „Черно море“ е в сърцата на неговите привърженици и че името "Тича" носи чест, отговорност и съпричастност.

От "Тича" за Тича - една общност, една кауза.

В момента са нужни средства за:

- ремонтни материали;

- мебели;

- легла и матраци;

- препарати и консумативи за почистване;

- електроуреди и вещи (дрехи) от първа необходимост.

Конкретните детайли ще уточним в близките дни - кога и къде ще имате възможност да донесете своите дарения, а ние ще поемем грижата за транспортирането им до пострадалия район.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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