Феномен без аналог в света в Родопите

Между прогнозите за времето синоптикът на NOVA Николай Василковски, показа един уникален феномен, единствен в света. Това е един от природните символи на източните Родопи - тайнствената вкаменена гора.

Това са остатъците от около 10 - 20 дървета, застинали под вулканичната магма и пепел.

Високата температура е овъглила дърветата, но те са се запазили благодарение на водата и кремъчното вещество в нея.

Вкаменели гори има по света, но нашата е единствена, която е изправена, стана ясно от думите на Василковски

Вкаменената гора е истинско съкровище, намиращо се на територията на България. Сякаш чудо се е случило и пред вас виждате прави дънери на вкаменени дървета.

Датирана е на 30 милиона години. Една от теориите е, че това място преди милиони години е било част от воден басейн. По време на вулканично изригване частите от дърветата, които са били над водата се овъгляват, а останалите части под водата са вкаменени след като варовик се отлага в дънерите.

