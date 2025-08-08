Феномен без аналог в света в Родопите
Кадър Фб
Между прогнозите за времето синоптикът на NOVA Николай Василковски, показа един уникален феномен, единствен в света. Това е един от природните символи на източните Родопи - тайнствената вкаменена гора.
Това са остатъците от около 10 - 20 дървета, застинали под вулканичната магма и пепел.
Високата температура е овъглила дърветата, но те са се запазили благодарение на водата и кремъчното вещество в нея.
Вкаменели гори има по света, но нашата е единствена, която е изправена, стана ясно от думите на Василковски
Вкаменената гора е истинско съкровище, намиращо се на територията на България. Сякаш чудо се е случило и пред вас виждате прави дънери на вкаменени дървета.
Датирана е на 30 милиона години. Една от теориите е, че това място преди милиони години е било част от воден басейн. По време на вулканично изригване частите от дърветата, които са били над водата се овъгляват, а останалите части под водата са вкаменени след като варовик се отлага в дънерите.
