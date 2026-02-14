Феноменален Зографски направи олимпийски рекорд за България

Кадър Ютуб

Владимир Зографски направи феноменално представяне в ски скоковете от голяма шанца на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 и се класира 10-и.

Това е рекорд за български ски скачач на най-големия спортен форум. Досега най-доброто класиране на наш национал бе 14-ото място на самия Зографски в ПьонгЧанг 2018, предаде Сега.

Днес, при рекордното си четвърто поредно участие на олимпийски игри, 32-годишният самоковец заличи изцяло спомена от провала си на малката шанца в комплекса за ски скокове в Предацо, където не успя да се класира за вторите скокове. В първия си опит той прелетя 133.5 метра и със 139.6 т. от съдиите зае шеста позиция преди втората част от надпреварата. При вторите опити Зографски постигна по-малка дължина - 133.5 м, и общата му оценка от двете изпълнения е 277.3 т.

Олимпийски шампион стана лидерът през този сезон за Световната купа и победител в "Четирите шанци" Домен Превц. Словенецът направи скокове от 138.5 и 141.5 м, а съдиите го оцениха с общо 301.8 т. Втори е лидерът след първите скокове Рен Никайдо (Яп) с 295 т. (140 и 136.5 м). Бронзовия медал спечели Качпер Томашяк (Пол) с 291.2 т. (133 и 138.5 м).

А пред Зографски се класираха още Кристофер Сундал (Нор), Ян Хьорл (Ав), Рьойо Кобаяши (Яп), Щефан Ембахер (Ав), Иля Мизерних (Каз) и олимпийският шампион на малката шанца в Милано Кортина 2026 - Филип Раймунд (Гер), който събра само 0.1 т. повече от българина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!