Феноменална Валентина Георгиева направи фурор в Париж пред погледа на Симон Байлс

Булфото

Валентина Георгиева се представи изключително достойно във финала на прескок в спортната гимнастика на Олимпийските игри в Париж 2024! Българката завърши на пето място с общ резултат 13.983. Очаквано титлата завоюва легендарната Симон Байлс.

Валентина Георгиева е в топ 5 на Игрите в Париж 2024, предаде Актуално.

Нашата 18-годишна състезателка, която бе единствената европейка сред най-добрите осем, откри финала с първия си опит, за който получи оценка от 14.100 при трудност 5 и изпълнение 9.100. При втория ѝ опит трудността бе 4.8, а оценката за изпълнение - 9.066 - общо 13.866. Крайният резултат на дебютиращата на олимпийски игри Валентина Георгиева бе 13.983.

Легендата Симон Байлс грабна златото. 27-годишната американка заслужи своята олимпийската титла с оценка от 15.300. Основната ѝ съперничка - бразилката Ребека Андраде, спечели сребърното отличие с 14.966. Другата представителка на САЩ в този финал Джейд Кери се окичи бронза с 14.466.

Валентина пренаписа историята в Париж

Валентина Георгиева пренаписа историята на българската спортна гимнастика, след като стигна първи женски финал от 32 години насам. За последно това стори Силвия Митова на земя на Игрите в Барселона 1992. Припомняме, че на Европейското първенство в Мюнхен през 2022 година Валентина претърпя контузия и не завърши надпреварата. Травмата се оказва тежка - скъсани кръстни връзки на коляното и увреждане на менискус. Младата българка се подложи на операция, а възстановяването ѝ продължи повече от година и половина. Георгиева обаче записа няколко много добри класирания на големи форуми, а в Париж доказа, че бъдещето ѝ ще е светло.

Valentina Georgieva (BUL) just did the two best vaults of her life at the Olympic vault final and did a big fist bump into the air of excitement right after 🫶 pic.twitter.com/JuFdCmCui6