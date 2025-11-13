Феномените отново победиха в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Феномените отново победиха. Безименните отново загубиха в „Игри на волята“, в днешната номинационна битка.

Причинта за загубата на жълтите бяха Радостина и Николета.

Много съм доволна, че втора поредна седмица не се налага да идваме около огъня и да си говорим искрено лично, сподели Ръждавичка пред водещата Ралица Паскалева.

Самата тя направи комплимент на Алекс: Ти си решил най-много пъзели от всички в този сезон.

Нямате право на никакви грешки на този етап от състезанието - или ставаш, или не ставаш, скара се Ралица Паскалева на Безименните, като продължи: Сигурна съм, че сте чували името Голгота - хълма на разпятието на Христос!? Голгота значи мястото на черепа - вие не сглобихте своя, дори не стигнахте до него!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!