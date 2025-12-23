Фенове на „Сделка или не“: Защо участници се обръщат в женски род към водещия Ненчо Балабанов?

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Остър спор се породи в социалните мрежи, заради обръщение на играчите в „Сделка или не“ към водещия Ненчо Балабанов.

При последните издания избраните дами, които играят за 100 000 лева, на обръщението на водещия: „Добре дошла!“, отговарят: „Добре завалила!“.

Това породи множество спорове между феновете, част от които обвиняват играчите в незнание, дори в липса на каквато ѝ да е елементарна езикова култура.

Хората са категорични, че обръщението на участничка към водещия е „Добре заварил!“, тъй като той е мъж.

Темата интересна и е зачекната в „Езикови справки“. Там е отделено специално внимание на нея:

Въпрос:

Как е правилно да отговори жена на мъж, който я поздравява с добре дошла: добре заварил или добре заварила?

Отговор:

Правилно е жена да отговори с добре заварила. Отговорът е съкратен от израза добре съм те заварил/заварила, тоест, ако отговаря мъж, е правилно да каже добре заварил, а ако отговаря жена – добре заварила.

