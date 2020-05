Фенове на "Левски" изпонадраскаха английски град. Полицията ги издирва

Снимка Туитър

Полицията в Престън издирва фенове на Левски, които са вандалствали из английския град. Феновете са изрисували с раситски символи редица стени. Най-много те са на моста на "Елдън Стрийт", но такива има също на Уинкли, Орчард Стрийт и Стокс Роуд, съобщават местните медии, цитирани от gong.bg.

Надписи "София Запад 1999", "1914" и други подобни подсказаха, че става дума за фенове на българския клуб. Англичаните са вбесени, че покрай написаното "1914" има нацистки кръст, а същият такъв фигурира и след "София Запад 1999". На снимките, които разпространи полицията, скандалните символи нарочно са скрити.





Графитите бързо бяха премахнати, но местните власти разследват кой стои зад изрисуването им и молят гражданите да споделят информация, ако разполагат с такава.



"Безотговорно, обидно и неприемливо! Символите на расизма и геноцида нямат място в Плунингтън или Престън“, каза общинският съветник Пав Ахтар.



"Като се има предвид съвсем скорошното отбелязване на Деня на победата в Европа, те също са обидни за онези британски войници и войници от Британската общност, които рискуваха и загубиха живота си, борейки се за свободата от фашизма", допълни той.



„Водим разследване в момента", пък бе краткият коментар от полицията в Престън.

So grim - but good to know @prestoncouncil has already removed ithttps://t.co/HQ2jDSD5eE