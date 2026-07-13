Фенове на Спартак осиновиха сокола Спартачко

Снимка Фенове на Спартак Варна

Верни фенове на Спартак Варна осиновиха сокола от Зоологическата градина и го нарекоха Спартачко. По силата на сключен договор със Зоопарк Варна ултрасите ще осигуряват храна и всичко необходимо за живота на птицата, която е символ на 107-годишния клуб.

Привържениците, които стоят за тази благородна инициатива, гледат от дълги години домакинските мачове на Спартак от сектор „Зверилника“. Той се намира встрани от стария тунел.

Разбра се още, че на мрежата в дома, който обитава Спартачко, вече е поставен транспарант с емблемата на „соколите“ и надпис: „Соколът Спартачко! Сектор „Зверилника“ на стадион „Спартак“ – горд осиновител на Сокола!

Редактор "Екип на Петел",

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