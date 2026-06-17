Фенове на Стоян Колев се заканиха: В петък ще препълним площада

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"Мирмидонци, Стоян остава в ареста за 72 часа. Причините - натиск, обществен интерес и страх. Ако в петък не бъде освободен, площад "Съединение" в Пазарджик ще бъде препълнен". Тази закана се появи в инстаграм профила на известния тиктокър Стоян Колев.

Районната прокуратура в Пазарджик повдигна днес две обвинения на 39-годишния мъж за агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобил на автомагистрала "Тракия" вчера в района на община Септември, както и за шофиране след употреба на кокаин.

Колев има десетки хиляди последователи в социалните мрежи. Самият той нарича себе си Ахил, затова и обръщението към феновете му е "мирмидонци". Според "Илиада" на Омир това е легендарно древногръцко племе от Тесалия, предвождано от Ахил по време на Троянската война, пише novini.bg.

Близките на инфлуенсъра, публикували съобщението, твърдят, че състоянието му е добро, занесена му е храна и му е оказана медицинска помощ за нараняванията по крака. Те благодарят на МВР и на МБАЛ "Пазарджик" за професионалното и човешко отношение.

Неотдавна Колев беше задържан и в Бургас, докато е излъчвал на живо себе си. Тогава много негови последователи тръгнаха към районните управления и болниците в града в опит да разберат какво се случва с него.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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