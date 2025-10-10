Фенове помагат с пари на Спартак Варна

Снимка: Фейсбук, Спартак Варна

Кампанията „Аз съм Спартак“ за спасяването на клуба набира сила. Ръководството пусна за закупуване 1000 карти от по 1000 лева, като целта е да се събере 1 милион, който да стабилизира „соколите“ и да погаси най-тежките им дългове.

Припомняме, че ако до 21 октомври Спартак не представи документи в БФС, които показват, че няма просрочени задължения към НАП и бивши свои играчи, треньори и служители, ще му бъде отнет професионалния лиценз.

Местен бизнесмен вече дари на клуба 10 000 лева, а няколко фенове си купиха карти от по 1000 лева.

Привърженик обаче предложи цените на картите да са от 200, 500 и 1000 лева, за да може хора с различни възможности да се включат. Според него така ще се съберат и повече пари.

Имената на всички, които си купуват карти, се изписват на страницата на Спартак във Фейсбук.

