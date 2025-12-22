Фенове съзряха съвпадение в шапката на „Сделка или не“: Има кадри от различни предавания

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Изключително странно съвпадение съзряха фенове на „Сделка или не“ в шапката на шоуто. Тя е монтирана от кадри от различни предавания, с различни участници.

Любопитното е, че още с първия кадър средния от тримата хванати от камерата участници, носи името на водещия Ненчо.

Според зрители е търсен ефект за набиване на името или просто единия от монтажистите си е направил шега, което не е нетипично за тези специалисти, които са зад кадър. Техните имена рядко се появяват дори във финалните надписи и чрез такива прийоми те обичат да оставят свой отпечатък.

Въпреки това обаче наблюдателните зрители са видели странното съвпадение, още повече, че името Ненчо не е сред най-срещаните у нас, както например Александър, Георги, Тодор, Иван и пр.

Телевизионна шапка е постоянен, образно-музикален сигнал, който предхожда или завършва дадено телевизионно предаване или рубрика. Шапката е постоянна и е част от стилистическото оформление на едно предаване.

„Сделка или не“ е българският вариант на шоуто Deal or No Deal, излъчвано по Нова телевизия. Водещ на предаването до 2018 г. е Румен Луканов с ководещ Жасмина Тошкова, а от 2023 г. водещ е Ненчо Балабанов.

Участникът в играта може да спечели от 10 стотинки от 100 000 лева (75 000 в първия сезон на предаването).

Шоуто стартира на 19 септември 2005 г. Първият победител е Венета Райкова, спечелила 75 000 в първия сезон.

На 2 август 2023 г. Нова телевизия обявява кастинг за участници в новия сезон на предаването. То има нова визия и нов водещ – Ненчо Балабанов.

