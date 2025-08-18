Феновете изкупиха билетите за България – Испания

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Над 35 000 билета са продадени вече за мача България – Испания. Световната квалификация е на 4 септември от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. В близките дни се очаква да бъдат закупени и останалите входни талони, и съоръжението да се пука по шефовете.

Междувременено Илиан Илиев обяви футболистите, играещи в чужди клубове, на които ще разчита в сблъсъка с европейския шампион и Грузия.

Акцентът е завръщането в състава на лекувалия до скоро контузия Кирил Десподов. Офанзивният играч на ПАОК пропусна приятелските срещи с Румъния и Гърция през юни заради контузия, но сега отново ще е на линия за старта на квалификациите по пътя към Мондиала догодина.

В сметките на Иван Илиев попадат още Мартин Минчев Лукас Петков, Алекс Колев и Владимир Николов. Претърпелият трансферни неволи и неразбирателство със стария си клуб в Полша Алекс Петков също е сред повиканите. В полезрението на националния селекционер са и двамата вратари Димитър Митов и Иван Дюлгеров.

Дебют за представителния ни тим може да направи бранителите на Рoял Антверпен Росен Божинов, който беше на скамейката при злополучната загуба от Гърция преди два месеца.

Лекуващия тежка травма Валентин Антов логично отсъства. Същото е валидно и за Филип Кръстев, който в момента е без отбор, съобщи БНТ.

