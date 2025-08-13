Феновете на „Игри на волята” не могат да преглътнат Павел, искат си Димо

кадри Фейсбук/Игри на волята

редактор Веселин Златков

„Всичко е различно”, това е мотото на предстоящия сезон на „Игри на волята” и многобройните фенове на най-популярната тв игра у нас вече реагираха по темата. Доста от тях са скептични, че „всичко” ще бъде различно, но признават, че замяната на актьора Димо Алексиев с рапъра Павел наистина ще промени любимото им предаване.

В социалните мрежи мнозина съчувстват на Димо, но признават, че присъдата му за алкохол зад волана е справедлива. Те обаче не могат да се примирят с това, че го заменя Павел, макар и той да се превърна в една от сензациите като участник в „Игрите”.

Един от доводите е, че Димо Алексиев е все пак професионалист в сферата си, защото е актьор и това е учил. Каква подготовка има Павката, тепърва ще разберем. Отделен проблем е спойката между него и Ралица Паскалева.

Все пак повечето фенове на „Игрите” заявяват, че ще дадат шанс на новия водещ. Сред тях обаче има и определена носталгия към старите сезони. Мнозинството коментиращи смята, че преди шоуто не е било толкова „нагласено” от сценаристите и продуцентите му.

„Първите сезони участваха обикновени хора, спортуващи за удоволствие. Сега само калистеника, бодибилдъри, емемейци, фитнес маниаци, инфлуенсъри, кифльочи. Тренировки, подготовки, всичко стана изкуствено”, отбелязва един от феновете.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!