Феновете на Черно море: Браво, Жорка

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море

Феновете на Черно море засипаха със суперлативи Георги Лазаров след успешния му дебют за младежкия национален тим на България. Нападателят на "моряците" вкара първите два гола за успеха над Гибралтар с 3:0 в европейска квалификация в Пазарджик и потвърди добрата си форма от началото на сезона. Лазаров има и четири гола за Черно море - два за победите с 2:1 над Ботев Пловдив, и по един при 3:1 срещу Спартак и 1:1 с Локомотив Пловдив.

Ето какво написаха от Национален фен клуб Черно море:

БРАВО, ЖОРКА!

Талантът на Черно море направи мечтан дебют за младежкия национален отбор – в рамките на само 9 минути отбеляза 2 гола!

Момчето, което чува отлично футбола, показа, че със страст и характер се постигат големи успехи!

Поздравления, Георги! Варна и България са горди с теб!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!