Феновете на Черно море: Подготвихме специален дрескод за дербито на Варна

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

Моряци, лятната пауза скоро приключва, а дербито на Варна вече чука на вратата!

Време е всеки черноморец да се мобилизира и без оправдания да бъде неразривна част от магичната зелено-бяла феерия по трибуните на 26 юли, като за целта сме подготвили специален дрескод за всички!

Това написаха на страницата на Национален фен клуб Черно море Варна във Фейсбук.

Тениските вече са готови и са с цена 10 €. Те ще се продават във фенклуба до зала "Владислав" в събота (11 юли) след 17 часа преди контролата с "Дунав". Не изпускайте възможността да се снабдите навреме и да бъдем едно цяло в деня на дербито!

Всеки с тениска, всеки на трибуните, всеки зад "Черно море" - само за победа!

ВАРНА Е ЗЕЛЕНА! ВАРНА Е "ЧЕРНО МОРЕ"!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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