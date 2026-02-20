Феновете на Черно море: Подкрепата е дълг към цветовете и емблемата

Снимка Национален фен клуб Черно море Варна

От Национален фен клуб Черно море Варна се обърнаха с призив към всички истински да дойдат тази вечер на "Тича" и да подкрепят "моряците" срещу Ботев Враца.

Ето го посланието, което бе публикувано на страницата на фен клуба на Черно море във Фейсбук:

Да, резултатите напоследък ни оставиха с малко горчив вкус. Но ние сме агитката на "Черно море" и нашата вярност не зависи от таблицата за класиране.

Лесно е да подкрепяш, когато всичко върви. Истинската сила обаче се вижда, когато е трудно и когато трябва да застанеш зад тима и да му дадеш глас, кураж и увереност.

Подкрепата не е награда за добри резултати. Подкрепата е дълг към цветовете и емблемата.

Днес, 17:45ч - свещения стадион "Тича", а съперник е коравия отбор на "Ботев" (Враца).

Фенклубът ще е отвори след 15ч, където ще гледаме баскетболния четвъртфинал за Купата срещу "Миньор" от 16ч.

Също и ще можете да се запишете за екскурзията до Добрич следващата събота, цена 5€.

