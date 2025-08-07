Феновете на Черно море: Шествието ни ще разтърси Варна

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

Феновете на Черно море вече се надъхват за дербито на Варна, която ще е на 16 август (събота) на стадион „Спартак“. Ултрасите на „моряците“ обявиха, че организират шествие преди двубоя със „соколите“. Те ще съберат в деня на мача в 16 часа на Червения площад.

Ето какво написаха на страницата на Национален фен клуб Черно море във Фейсбук:

На 16.08.2025 няма да е просто мач – ще е битка за града!

Черно море излиза срещу вечния враг, и всички ние трябва да сме там!

Място: Червен площад

16:00 часа

Шествието ще разтърси Варна!

Флагове, песни, факли и сърца, биещи в зелено-бял ритъм!

НЕ СИ ПУБЛИКА – ТИ СИ ЧАСТ ОТ БИТКАТА!

ЗА ЧЕСТТА НА ВАРНА!!!

