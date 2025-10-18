Феновете на Черно море: Време е за моряшки дух
Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна
Ултрасите на Черно море отправиха емоционален призив към всички черноморци по повод неделното домакинство с Левски на "Тича".
Ето какво написаха от Национален фен клуб Черно море на страницата си във Фейсбук:
Време е за един от любимите ни мачове!
Време е за моряшки дух, време е отново Черно море да покаже характер и сърце!
Ние, феновете, сме готови както винаги
да подкрепяме до последния съдийски сигнал!
А този път сме подготвили и изненада…
Успех, моряци! С вас сме!
