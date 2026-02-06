Стопкадър Ютуб, Народен спорт, Фейсбук, Национален спортен клъстер

Феновете на Черно море и Спартак надъхаха играчите за дербито на Варна в събота на "Тича".

Двата отбора провеждат провеждат последните си тренировки в момента на своите клубни стадиони под бурните овации на свои ултраси.

Утре вечните съперници ще се срещнат за 67-и път в елита. До момента Черно море има 25 победи, 26 равенства и 15 загуби, при голово съотношение 78:61.

"Моряците" нямат загуба от 19 май 2007-а, когато отстъпиха с 0:2 като гости.

В последвалите 9 битки за Варна Черно море записа 6 победи и 3 равенства.

