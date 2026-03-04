Феновете на Черно море и играчите почетоха паметта на Георги Велинов

Снимка Булфото

На "Тича" отдадоха почит на големия вратар Георги Велинов, който ни напусна на 68 години.

Минути преди началото на двубоя между Черно море и Арда с едноминутно мълчание бе почетена паметта на Георги Велинов. Публиката на "моряците" сведе глава в знак на уважение към големия вратар, който започва своята звездна кариера именно в Черно море.

В периода 1976 –1978 г. той записва 70 мача с екипа на варненския клуб, поставяйки основите на впечатляващия си път във футбола. "Завинаги един от нас" – с това послание феновете изпратиха незабравимия български страж, оставил трайна следа в историята на клуба, пише Sportal.bg.

