Феновете на Черно море обявиха програмата за шествието преди дербито
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Феновете на Черно море обявиха във Фейсбук програмата за шествието преди дербито на Варна, което ще започне в неделя.
Ето и съобщението:
ПРОГРАМА ЗА 26.07.26г.
15:30 ч. – Сборен пункт:
ОБЩИНА ВАРНА
Започваме да се събираме и да вдигнем настроението преди мача така, както само ние умеем!
17:00 ч. – Шествие:
Маршрут: Община Варна → бул. „Сливница“ → бул. „Княз Борис I“ → ул. „Никола Вапцаров“ → стадиона
18:00 ч. – Влизане на стадиона:
Нека бъдем организирани и всеки да влезе навреме, за да подкрепим отбора подобаващо и да изпълним хореографията по най-добрия начин!
ВАЖНО
Всеки, който предварително е закупил билет за Сектор А, може да се включи в шествието и да влезе през паркинга до Сектор Б (входа на агитката), където ще бъде и крайната точка на шествието.
Всеки, който иска да бъде част от зелено-бялата вълна, е добре дошъл!
Моряци, на този ден не играят само единадесет на терена, на този ден цяла Варна трябва да бъде зад тях! Нека покажем кой е господар в този град!
ВАЖНО
ДРЕСКОД : ТЕНИСКИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ ФЕН КЛУБА ПРЕДИ ПОСЛЕДНАТА ТРЕНИРОВКА В СЪБОТА ( 17:45 СЕ СЪБИРАМЕ НА ФЕН КЛУБА, А В 18:30 Е ПОСЛЕДНАТА ТРЕНИРОВКА НА ОТБОРА) И В ЧАСОВЕТЕ ПРЕДИ ШЕСТВИЕТО В НЕДЕЛЯ!
ВСИЧКИ КАТО ЕДИН ЗА ЧЕРНО МОРЕ!
ЗА ЧЕСТТА НА ВАРНА!
САМО ЧЕРНО МОРЕ!
ВАРНА Е ЗЕЛЕНА!
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