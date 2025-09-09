Снимка Фейсбук

Феновете на Черно море подкрепиха Илиан Илиев, след като днес той напусна поста селекционер на националния отбор на България. Раздялата с БФС е по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от Национален фен клуб Черно море Варна на страницата си във Фейсбук:

ТРЕНЕР, НИЕ СМЕ ЗАД ТЕБ!

От НФК Черно Море знаем отлично в какво състояние се намира българският футбол. Виждаме, че вместо истински промени се правят само рокади, които не носят резултат. Затова бяхме и първите, които вдигнаха повече шум на стадиона в Разград, както и застанахме зад протеста срещу БФС!

И днес оставаме на мнение, че е нужна промяна, а не подмяна, и винаги ще сме готови да се борим за това!

Но искаме ясно да заявим:

НИЕ ТВЪРДО ЗАСТАВАМЕ ЗАД НАШИЯ ТРЕНЬОР ИЛИАН ИЛИЕВ!

Дори когато бе превърнат в „жертвено агне“, за нас той остава легенда, лидер и символ на Черно Море. И в тежки дни, и в големи победи – той има нашата безусловна подкрепа!

