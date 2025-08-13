Феновете на Черно море поискаха повече билети за дербито

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

Феновете на Черно море поискаха от Спартак повече билети за дербито на Варна в събота на стадион "Спартак". Както писахме, на ултрасите на "моряците" са отпуснати 1300 входни талона.

Ето декларацията, която от Национален фен клуб Черно море публикуваха на страницата си във Фейсбук:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НФК “ЧЕРНО МОРЕ” ДО МЕСТНИЯ СЪПЕРНИК

Независимо че сте в отчаяна нужда от пари, правите всичко възможно да ограничите присъствието на феновете на “Черно Море” за варненското дерби. Знаете много добре, че пълният стадион би ви донесъл приходи, но вместо това избирате да храните егото си, за да не бъдете по-слабата публика. Ограничавате билетите, въпреки че има място за всички.

Запомнете — шествие ще има!

Ще стигнем до стадиона.

Там ще има само два варианта:

Или ще има билети за всички наши хора,

или никой няма да влезе.

Какво ще се случи отвън в този случай — не можем да гарантираме. Отговорността ще е изцяло ваша.

Призоваваме ви да проявите разум, защото в противен случай ще направите така, че дербито да се помни не само с футбол.

