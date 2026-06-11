Феновете на Черно море помагат на пострадалите от наводненията в село Тича

Снимка Фейсбук, Национален фен клуб Черно море Варна

Феновете на Черно море организират кампания в помощ на пострадалите от наводненията в село Тича.

Ето какво написаха на страницата на Национален фен клуб Черно море Варна във фейсбук:

В събота (13 юни) между 10 и 14 часа на паркинга на стадион "Тича" ще бъде обособен пункт за приемане и събиране на помощите за пострадалите от бедствието в село Тича.

Според организаторите, нуждите на хората в засегнатия район остават значителни, въпреки вече получените дарения. На този етап дрехи не са необходими, но има сериозен недостиг на матраци, бяла техника, електроуреди, препарати и средства за почистване.

„Хората там буквално започват от нулата. Домовете им са пълни с кал, уреди са унищожени, а много семейства нямат дори къде да спят. Затова се фокусираме върху най-неотложните нужди“, споделят доброволците от Сдружение "Местна активна група - Котел", ангажирани с организацията на кампанията.

Бедстващите имат нужда от:

матраци — за семейства, останали без легла

бяла техника — хладилници, печки, перални

електроуреди — отоплители, малки кухненски уреди

препарати за почистване — дезинфектанти, препарати за кал и наноси

инструменти и средства за разчистване — лопати, чували, ръкавици, четки

Варненската общност традиционно реагира силно при подобни бедствия, а стадион „Тича“ отново се превръща в център на солидарността.

Всеки, който желае да се включи, може да донесе необходимите вещи в събота между 10 и 14 ч. на паркинга на стадион „Тича“. Доброволци от НФК "Черно море" ще приемат даренията и ще ги транспортират директно до селото.

Парични дарения може да се правят на следната банкова сметка:

IBAN: BG64STSA93000032739930

Титуляр: Сдружение "Местна активна група - Котел"

Основание: Дарение Тича

От "Тича" - за Тича!

Редактор "Екип на Петел",

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