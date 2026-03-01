Феновете на Черно море се простиха с Георги Велинов

Снимка Булфото

Привържениците на Черно море си взеха сбогом с Георги Велинов, след като разказаха негов интересен спомен, свързан с престоя му при "моряците". Големият вратар почина на 68 години.

Ето какво написаха на една от фенските страници на Черно море във Фейсбук:

Днес ни напусна легендата на българския футбол Георги Велинов - Джони.

Той защитава цветовете на Черно море в периода 1976–1978 г., като записва 73 мача за клуба.

Споделяме и една интересна история, разказвана от него години по-късно за началото на престоя му във Варна:

„На другия ден се разходих из Варна. Запалянковците все още не знаеха добре как изглеждам. Минах покрай хотел „Мусала“ в центъра. Там, на паркинга, група хора шумно обсъждаха футбол. Присламчих се към едната група и чух един да казва: „Абе, какво хубаво вратарче намерихме, а?“. Аз стоях отстрани и с голямо удоволствие слушах как другите се съгласяват с него. Стана ми много драго. През следващите седмици минавах няколко пъти оттам, за да си „сверявам часовника“. Мнението на тези хора беше много важно за мен. Извличах голяма полза от това да чуя какво мислят хората за мен и за играта на отбора.“

Почивай в мир, Джони!

Съболезнования на близките!

