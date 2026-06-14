Феновете на Черно море занесоха събраната помощ за село Тича, което пострада от наводненията

Снимки: Национален фенклуб Черно море Варна

Феновете на Черно море предадоха събраната помощ за село Тича, което пострада от наводненията.

"Преди дни стартирахме кампания за събиране на помощи за пострадалите жители на село Тича. Защото името „Тича“ е история, памет и връзка между хората. Това е името на нашия стадион и фундаментална част от историята на днешния „Черно море“. Затова приехме тази кауза лично. Вчера имахме честта да посетим селото и да предадем всички събрани матраци, електроуреди, мебели, завивки, почистващи продукти и вещи от първа необходимост", написаха от Националния фенклуб Черно море във фейсбук.

"Съпричастност, солидарност и доброта са едни от основните ценности, които изповядваме в нашето моряшко семейство. Благодарим на всички, които отделиха средства, вещи, време или просто помогнаха да стигне информацията до повече хора. Това е заслуга на цялата зелено-бяла общност. На терена и по трибуните сме едно. Извън тях – също", добавят още те.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!