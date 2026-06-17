Феновете на Спартак дариха близо 23 хил.евро на клуба

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

В Спартак Варна бе подписан договор за дарение между Марин Кръстев, като представител на всички фенове, и Алекс Илиев, като представител на Сдружение „ФК Спартак 1918“.

Размерът на дарението е 22 626,18 евро.

Дарението е целево и следва да бъде използвано за закупуване на автобус, заплащане на таксите по прехвърлянето и регистрацията му като актив на ФК Спартак Варна и изплащане на сумата от 500 евро на продавача, с която автобусът ще бъде докаран до Варна.

Очаква се представителният тим на „соколите“ да се сдобие с автобус най-късно в средата на юли и да пътува с него за първи път за гостуването на Черно море в битката за Варна на „Тича“ от втория кръг на новото първенство.

Редактор "Екип на Петел",

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