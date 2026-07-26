Феновете на Спартак изкупиха отпуснатите 1500 билета за дербито

Снимка: ФК Спартак

Всички 1500 билета, отпуснати за нашите привърженици за днешното градско дерби, вече са изчерпани. Разпродадени са както всички физически билети, така и всички 1000 онлайн билета в Eventim, написаха от ръководството на Спартак във фейсбук страницата си.

"По информация от домакините, допълнителни билети няма да бъдат отпускани, поради което билети на каса “Гости” преди двубоя няма да се продават", допълват още оттам.

"Благодарим на всеки, който ще бъде зад отбора днес! Да подкрепим отбора с цялото си сърце и да покажем, че истинската сила е в това, когато сме заедно!", завършват от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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