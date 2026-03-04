Феновете на Спартак към БФС: Стига двойни стандарти и театър

Снимка ФБ

Феновете на Спартак отправиха ясно послание срещу БФС и Съдийската комисия по повод съдийството на мачовете на отбора през пролетта.

Мнението им бе публикувано на страницата на Трибуна Соколъ във Фейсбук:

Декларация от организираните фенове на Спартак Варна и цялата спартаклийска общност.

От началото на втория полусезон в Efbet лига ставаме свидетели на тенденция, която не може да бъде подмината с мълчание. Пет мача – четири червени картона срещу нас. В почти всеки двубой оставаме с човек по-малко. Случайност? Трудно е да повярваме...

И въпреки това – въпреки ударите, въпреки напрежението, въпреки опитите да бъдем пречупени – отборът показва характер!

Отбор със задължения. Клуб с неясно бъдеще, но с огромно сърце и верни фенове зад себе си! В тези пет срещи, въпреки че играхме дълги минути с 10 души, Спартак успя да вземе ценни точки и да покаже, че достойнството и волята тежат повече от всяка тенденциозна свирка. Това не е просто статистика – това е доказателство за дух.

Когато става дума за бъдещето на Спартак – НИЕ СМЕ ЕДНО!

И днес заявяваме ясно:

НЯМА ДА МЪЛЧИМ!!

Казваме го към всички в Български футболен съюз и към съдийската комисия – СТИГА ТОЛКОВА. Стига двойни стандарти. Стига театър. Това, което се случва, не е просто проблем на Спартак. Това е проблем на целия български футбол...Защо трибуните пустеят ли?? Защо доверието изчезва?? Защо феновете се отдръпват??

Футболът без справедливост е фарс. А ние отказваме да участваме в този фарс като безмълвни статисти.

Ако се налага – ще излезем на улицата! Ако се налага – ще стигнем и до европейските медии!

Спартак е кауза.

Спартак има история и традиции.

Това е клуб с чест и достойнство.

Знаем, че няма да сме сами. Знаем, че и други клубове виждат какво се случва.

Днес е Спартак – утре може да е всеки друг!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ С НЕЧИСТИ НАМЕРЕНИЯ:

Спрете атаките. Спрете натиска. Спрете опитите да пречупите един отбор, който играе със сърце.

Спартак е над всичко и всеки!

Ние няма да се откажем!

Борбата за нашето оцеляване продължава – докрай!

ДА НАПРАВИМ КАКВОТО ТРЯБВА, А ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ!

Редактор "Екип на Петел"

"За нас"

