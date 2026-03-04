Феновете на Спартак към БФС: Стига двойни стандарти и театър
Феновете на Спартак отправиха ясно послание срещу БФС и Съдийската комисия по повод съдийството на мачовете на отбора през пролетта.
Мнението им бе публикувано на страницата на Трибуна Соколъ във Фейсбук:
Декларация от организираните фенове на Спартак Варна и цялата спартаклийска общност.
От началото на втория полусезон в Efbet лига ставаме свидетели на тенденция, която не може да бъде подмината с мълчание. Пет мача – четири червени картона срещу нас. В почти всеки двубой оставаме с човек по-малко. Случайност? Трудно е да повярваме...
И въпреки това – въпреки ударите, въпреки напрежението, въпреки опитите да бъдем пречупени – отборът показва характер!
Отбор със задължения. Клуб с неясно бъдеще, но с огромно сърце и верни фенове зад себе си! В тези пет срещи, въпреки че играхме дълги минути с 10 души, Спартак успя да вземе ценни точки и да покаже, че достойнството и волята тежат повече от всяка тенденциозна свирка. Това не е просто статистика – това е доказателство за дух.
Когато става дума за бъдещето на Спартак – НИЕ СМЕ ЕДНО!
И днес заявяваме ясно:
НЯМА ДА МЪЛЧИМ!!
Казваме го към всички в Български футболен съюз и към съдийската комисия – СТИГА ТОЛКОВА. Стига двойни стандарти. Стига театър. Това, което се случва, не е просто проблем на Спартак. Това е проблем на целия български футбол...Защо трибуните пустеят ли?? Защо доверието изчезва?? Защо феновете се отдръпват??
Футболът без справедливост е фарс. А ние отказваме да участваме в този фарс като безмълвни статисти.
Ако се налага – ще излезем на улицата! Ако се налага – ще стигнем и до европейските медии!
Спартак е кауза.
Спартак има история и традиции.
Това е клуб с чест и достойнство.
Знаем, че няма да сме сами. Знаем, че и други клубове виждат какво се случва.
Днес е Спартак – утре може да е всеки друг!
ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ С НЕЧИСТИ НАМЕРЕНИЯ:
Спрете атаките. Спрете натиска. Спрете опитите да пречупите един отбор, който играе със сърце.
Спартак е над всичко и всеки!
Ние няма да се откажем!
Борбата за нашето оцеляване продължава – докрай!
ДА НАПРАВИМ КАКВОТО ТРЯБВА, А ДА СТАВА КАКВОТО ЩЕ!
