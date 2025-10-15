Феновете на Спартак напълниха втори автобус за мача в Разград

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Феновете на Спартак напълниха втори автобус за ескурзията за мача срещу Лудогорец в Разград в събота. Ръководството на "соколите" е готово да осигури и други в автобуси, ако се наложи.

Ето какво написаха на страницата на Спартак във Фейсбук:

От вчера насам пълним вече втори автобус.

За мача ще пътуват и отделно автобуси с деца от школата, напълно безплатно. При желание за пътуване - моля родителите да информират Димитър Трендафилов.

Към останалите фенове, които възнамеряват да запазят място в организираната екскурзия:

Държим да споделим следното - необходимо е време за реакция на фирмите, които ни съдействат, за да може да осигурим нужните автобуси. Затова моля, побързайте да запазите своите места и не отлагайте за последния момент!

Информация за организацията

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ

за гостуването срещу Лудогорец Разград

Сборен пункт: Стадион Спартак

14 часа

18 октомври, събота

Цена: 18 лева. С ПРЕДВАРИТЕЛНО записване в магазина на стадиона.

Нека подкрепим четата на Гьоко Хаджиевски в Разград! Той и момчетата го заслужават!

Важно: Направете своите записвания максимално скоро, за да може при нужда да запазим още автобуси.

