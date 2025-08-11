Феновете на Спартак планират протестни шествия

Сннимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Трибуна Соколъ направи обръщение към феновете на Спартак по повод битката за Варна, която е в събота от 19 часа на стадион "Спартак".

От публикацията стана ясно също, че ултрасите на "соколите" планират протестни шествия пред фирмата на бившия собстветник на клуба Павлин Николов и община Варна.

Соколи,

Време е за Варненското дерби!

Изправяме се срещу градския съперник.

Независимо какво ни се случва и в каква ситуация попадаме – ние винаги сме показвали, че можем!

Дълги години отсъствахме.

Отборът ни беше в несъстоятелност.

Но се запазихме като организация.

Върнахме се – и то по-силни от всякога.

Създадохме тренд и мода, по която дори и градският съперник се движи.

Сега отново призоваваме всички – мобилизирайте се и застанете там, където ни е мястото – зад вратата!

Шествие няма да има!

Събираме се директно на стадиона.

Причината е ясна – в този момент клубът ни минава през трудности и не е време за пирови шествия.

Следващите шествия ще са протестни – към сградата на „Интерком“, към Община Варна, или и към двете!

Няма да се предадем

Няма да си оставим клуба!

Ще направим всичко възможно да го спасим!

А в събота – защитаваме синьо-бяла Варна, както подобава!

Всички заедно на стадион „Спартак“.

Събота — 16.08.2025

Събираме се в 16:30 ч. на бара на ст. “Спартак” – ще използваме момента, че сме заедно, за да обсъдим и важни теми за бъдещето на клуба.

СПАРТАК ВАРНА – ТОВА СМЕ НИЕ!

ВАРНА ЗНАЧИ САМО СПАРТАК!

