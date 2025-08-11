Феновете на Спартак планират протестни шествия
Сннимка Фейсбук, Трибуна Соколъ
Трибуна Соколъ направи обръщение към феновете на Спартак по повод битката за Варна, която е в събота от 19 часа на стадион "Спартак".
От публикацията стана ясно също, че ултрасите на "соколите" планират протестни шествия пред фирмата на бившия собстветник на клуба Павлин Николов и община Варна.
Соколи,
Време е за Варненското дерби!
Изправяме се срещу градския съперник.
Независимо какво ни се случва и в каква ситуация попадаме – ние винаги сме показвали, че можем!
Дълги години отсъствахме.
Отборът ни беше в несъстоятелност.
Но се запазихме като организация.
Върнахме се – и то по-силни от всякога.
Създадохме тренд и мода, по която дори и градският съперник се движи.
Сега отново призоваваме всички – мобилизирайте се и застанете там, където ни е мястото – зад вратата!
Шествие няма да има!
Събираме се директно на стадиона.
Причината е ясна – в този момент клубът ни минава през трудности и не е време за пирови шествия.
Следващите шествия ще са протестни – към сградата на „Интерком“, към Община Варна, или и към двете!
Няма да се предадем
Няма да си оставим клуба!
Ще направим всичко възможно да го спасим!
А в събота – защитаваме синьо-бяла Варна, както подобава!
Всички заедно на стадион „Спартак“.
Събота — 16.08.2025
Събираме се в 16:30 ч. на бара на ст. “Спартак” – ще използваме момента, че сме заедно, за да обсъдим и важни теми за бъдещето на клуба.
СПАРТАК ВАРНА – ТОВА СМЕ НИЕ!
ВАРНА ЗНАЧИ САМО СПАРТАК!
