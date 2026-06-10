Феновете на Спартак събраха над 12 000 евро за автобус на отбора

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Кампанията на феновете на Спартак за набиране на средства за закупуване на автобус за отбора набира сила.

Във Фейсбук ултрасите обявиха, че вече се събрани над 12 000 евро.

Огромно уважение за всички, които се включват в кампанията и са така активни! Целта да започнем сезона с клубен автобус е все по-близко! Нашият отбор ще пристигне на "Тича" за мача от втория кръг с автобус, пишат привържениците на "соколите".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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