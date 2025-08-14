Феновете на "соколите" дават кураж на играчите за дербито
Снимка Фейсбук
От Трибуна Соколъ призоваха феновете на Спартак да дадат сили на играчите за дербито на Варна по време на последната им тренировка преди специалния мач в събота.
Утре (15.08.25) от 19:00 ч. на стадион "Локомотив" е последната тренировка на нашите момчета преди дербито на Варна!
По този повод всички се събираме там, за да им дадем последен тласък и да им вдъхнем допълнително увереност и сила!
Вярваме в тях, гордеем се с тях и ще бъдем до тях ВИНАГИ!, написаха от Трибуна Соколъ на страницата си във Фейсбук.
