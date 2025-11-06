Ференцварош 2:0 Лудогорец

кадър: Бтв екшън

Ференцварош и Лудогорец играят при 2:0 в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа. Габи Канаховски откри резултата в 31-вата минута, а в 53-ата Каду удвои.

Временният наставник на българския шампион Тодор Живондов не заложи сред 11-те за този сблъсък на Ивайло Чочев. Той е на пейката както и в предишния евродвубой на разградчани срещу Йънг Бойс.

Друг любопитен факт е, че Лудогорец отново излезе без типичен централен нападател. В предни позиции започнаха Видал и възстановеният от травма Маркус, а от по-задна позиция им помага Калоч.

Лудогорец можеше да открие резултата в 7-ата минута след отлична атака на скорост. Станич се обърна майсторски с топка в крака, въпреки че на гърба си имаше противников състезател, след което напредна с около 40-метров дрибъл и намери Маркус в наказателното поле. Бразилецът шутира опасно по диагонал, но покрай дясната греда, предаде Спортал.

В 25-ата минута Пешич се озова очи в очи с Падт след няколко карамбола около наказателното поле на разградчани, а стражът отрази удара на нападателя. В крайна сметка съдиите вдигнаха флага за засада, каквато имаше.

И по стара традиция българският шампион допусна лек гол, когато срещата бе равностойна и без нито едно по-сериозно положение пред българската врата. Юсуф свали с глава балонно и трудно центриране отдясно, Каниховски бе изпуснат от отбраната и с шпагат в малкото наказателно поле вкара под напречната греда.

Последва груба грешка на Маркус в 39-ата минута, позволявайки на Каду да му отнеме топката в наказателното поле на "орлите". Нападателят обаче не се възползва от подаръка. По-рано през първата част подобно нещо стори и Сон, когато върна неразчетено назад, но Алмейда и Падт поправиха пропуска на своя съотборник.

В 42-ата минута Падт изби силен удар на Макрецкис от 26-27 метра.

В 43-ата минута Юсуф отбеляза попадение и първоначално съдиите го признаха, въпреки че футболистът на Ференцварош се намираше в двуметрова засада при подаването. ВАР обаче поправи грешката им и голът бе отменен.

На почивката Калоч отстъпи мястото си на Биле.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 2:0



1:0 Габи Каниховски 31

2:0 Каду 53

