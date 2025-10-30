Фериботът по линията Оряхово - Бекет не се движи заради ниското ниво на река Дунав

Кадър Youtube

Фериботната платформа, обслужваща граничен преход Оряхово - Бекет няма да изпълнява курсове поради критичното (ниско) ниво на река Дунав. Работата му ще бъде възстановена при нормализиране нивото на реката. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 ч.

Трафикът е нормален на другите гранични преходи с Румъния. Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението, посочва БТА. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

На всички гранично контролно-пропускателни пунктове със Сърбия, Турция, Република Северна Македония трафикът е нормален.

