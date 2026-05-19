Фермери блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург

Земеделци блокираха с трактори Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу въглеродния данък върху торовете. Това става по време на втория ден от пленарното заседание.

С викове "свалете данъците" фермери от няколко страни от ЕС се събраха пред Европейския парламент тази сутрин и блокираха движението към него.

Тиери Улман, млекопроизводител от Елзас, обясни причините за протеста:

"Протестът е, защото не сме съгласни с увеличението на цените на горивата и енергията, а това се отразява и върху цените на торовете."

На репликата, че това се дължи на войната в Иран, затварянето на Ормузкия пролив и на въпрос дали не е по-подходящо протестът да се проведе пред американското посолство, той отговори:

"Взето е решение да се въведе специален данък освен всичко това и ние искаме да се премахне именно облагането с въглероден данък. Защото така сме наказани двойно."

Целта на протеста е да се привлече вниманието на еврокомисарите към механизма за корекция на границите на въглеродните емисии, който влезе в сила на 1 януари.

Става дума за въглероден данък на границите на Европейския съюз върху вноса на определени промишлени продукти, обхванати от европейската система за търговия с квоти.

Особено засегнат от него е вносът на торове, пише novinib.bg.

