Фермери блокират пътя към „Маказа“: Продаваме на безценица, не можем да оцелеем

Снимка Пиксабей

Протест на зеленчукопроизводители от Хасковско ще затрудни движението към ГКПП „Маказа“ днес. Край село Конуш производители излизат на митинг срещу, по думите им, нерегламентирания внос на зеленчуци, който подбива цените на българската продукция.

Демонстрацията започва в 10:30 часа на пътя за ГКПП „Маказа“, като протестиращите ще блокират движението.

Конуш и околните населени места са сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според стопаните обаче настоящата година е една от най-трудните за сектора.

„Днешният протест е заради неконтролирания внос на чужда продукция и невъзможността да реализираме нашата продукция“, заяви един от производителите.

По думите му вносът е основно от Турция, Северна Македония и Албания. Фермерите обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени.

„Вносът е огромен, цените се сриват, прекупвачите ги свалят още повече, а не изкупуват цялото количество. Оттам идва целият проблем“, казва производител.

Освен ниските изкупни цени, земеделците са изправени и пред нарастващи разходи.

„Плащаме на берачите, торовете са по-скъпи, препаратите също. Всичко това се отразява“, допълва по Нова Тв стопанин.

Сред протестиращите е и производител, който обработва три декара земя. Той разказва, че се занимава със зеленчукопроизводство всяка година, но настоящият сезон е изключително тежък. По думите му продукцията в момента се изкупува за около 0,50 евро за килограм – цена, която не покрива вложените средства.

„Вземат я по 50 цента. Това е без пари“, казва производителят и допълва, че справедливата цена би трябвало да бъде поне 1 евро за килограм.

Според него преди години пазарът е бил в значително по-добро състояние.

„Тогава цената стигаше 1,60–1,80 лева за килограм. Имаше голямо търсене.“

Фермерите са категорични, че основната причина за липсата на търсене е засиленият внос на зеленчуци. Въпреки организирания протест те не са оптимисти, че исканията им ще бъдат чути.

„Не очакваме да се случи нещо, защото държавата не реагира“, коментира един от тях.

По думите му целта на протеста е проблемът да стане обществено достояние. Производителите предупреждават, че ако не бъдат предприети мерки, протестите ще продължат.

Стопаните обръщат внимание и на краткия срок за реализация на продукцията. Краставиците трябва да се берат ежедневно, а ако не бъдат изкупени навреме, реколтата бързо става негодна, пише novini.bg.

„Берат се всеки ден. Ако пропуснеш дори един ден, израстват, не стават нито за консумация, нито за консервиране. Ако стоят в чували, започват да се запарват, мухлясват и накрая се изхвърлят.“

За шофьорите е осигурен обходен маршрут през хасковското село Манастир.

Редактор "Екип на Петел",

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