Фермерите искат да влязат в Националния борд по водите

Пиксабей

Във връзка с проведеното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите, на което беше обсъждано приемането на решение за спешни мерки за преодоляване на водната криза, от Български фермерски съюз заявяват категорична подкрепа за създаването на единен орган Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема, както за подсигуряване на вода за питейни нужди, така и за напояване в земеделието.

В тази връзка от БФС посочват безспорна необходимост от участие и на браншовите организации, както и на неправителствения сектор, пряко ангажирани с темата.

В официално писмо, изпратено до министъра на земеделието и храните и до медиите, от Съюза фермерите заявяват становището, а именно:

СТАНОВИЩЕ

относно кризата с безводието

Уважаеми г-н Министър,

Във връзка с проведеното извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите, на което беше обсъждано приемането на решение за спешни мерки за преодоляване на водната криза, Български фермерски съюз заявява категорична подкрепа за създаването на единен орган Национален борд по водите, който да се сформира от всички държавни институции, имащи отношение към проблема, както за подсигуряване на вода за питейни нужди, така и за напояване в земеделието.

Считаме, че това е ключов въпрос от националната сигурност на държавата. Създаването на Национален борд налага безспорната необходимост от участие и на браншовите организации и неправителствения сектор, пряко ангажирани с темата.

Съюзът заявява своята готовност да предостави съответната експертна помощ, тъй като ситуацията налага спешни законодателни мерки в работен порядък и високо ниво на професионализъм. Надграждането и синхронизацията на остарялото и неприложимо

законодателство е на дневен ред. Именно поради това реалното прилагане на Закона за

публично частното партньорство, което е кауза на Български фермерски съюз, е част от

намирането на работещи решения в сектора.

Български фермерски съюз счита, че всякакво политизиране на темата отдалечава обществото от ефективното разрешаване на проблема и е въпрос на осмисляне колко надпартийна и национална е темата.

Намирането на решения отвъд популизма би било гарантирано с оперативното участие на земеделския сектор, в лицето на браншовите организации и практическото приложение на всички законодателни инициативи, които биха били основание за изцяло нова визия и философия за реорганизация и функциониране на водния сектор в България.

Практическата приложимост, политическата воля и цялостната стратегическа визия са единственият начин и гарант за консенсус и намиране на решения, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!