реклама

Фермерите с отстъпка от 42 ст. за литър гориво за селскостопански нужди

27.10.2025 / 13:18 1

Пиксабей

Фермерите ще получат отстъпка от 0,42 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2024 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, съобщиха от министерство на земеделието.

Годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 100 млн. лева. Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 19 минути)
Рейтинг: 194473 | Одобрение: -1877
Явно Ролсовете горят множко! И кой плаща отстъпката,Лукой,Бойко или пак ние?

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама