Фермерите с отстъпка от 42 ст. за литър гориво за селскостопански нужди

Фермерите ще получат отстъпка от 0,42 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2024 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, съобщиха от министерство на земеделието.

Годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 100 млн. лева. Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

