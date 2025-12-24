Фермерите спряха блокадите, но движението в Гърция остава затруднено

стопкадър: Ютуб

Затруднено е движението в Гърция. Фермерите спряха блокадите, но тракторите остават. Свободни са всички пътища в страната, както и границите.

С търпение и ниска скорост се пътува днес в Гърция, предаде БНР. Хиляди шофьори потеглиха рано тази сутрин, за да избегнат силния трафик. Цялата магистрала от Солун – Атина е отворена за движение. В няколко отсечки има само едно платно отворено в двете посоки. Шофьорите карат с много ниска скорост, защото полицията постави ограничения.

Затруднено е движението до град Ламия, като полицията препоръчва да се използва обходен маршрут и пренасочва товарните камиони през града. Колите се движат със скорост 30 километра.

В област Тесалия все още фермерите не са оттеглили тракторите, за да се позволи движение в две платна на магистралата. В област Тива обходното трасе е само 20 километра. В северната част на страната обходни маршрути се използват при Комотини и Кавала. Границите са отворени и натоварени, съобщават полицаите.

В Северна Македония обявиха извънредно положение поради недостиг на мазут, който внася от Гърция. Днес границата е освободена за преминаване.

