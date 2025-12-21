Фермерите в Гърция отварят пътищата към България на 24 и 25 декември

Кадър Youtube

За утре, понеделник, земеделците обявиха затварянето на тунелите в Тембе за преминаване на камиони, докато автобусите и автомобилите ще могат да се движат нормално.

Облекчения за трафика по време на празниците

Във вторник, ден, в който училищата в Гърция са затворени и се очаква засилено движение на населението, фермерите ще улеснят трафика, като осигурят - в допълнение към местната зона за движение, която остава отворена - допълнителна лента за движение във всяка посока, информира Bulgaria On Air.

Въпреки това, дори и в този случай, камионите няма да могат да преминат през пункта и ще бъдат принудени да използват обходни маршрути, за да стигнат до местоназначението си.

Земеделските производители от Кардица и Трикала, които са подредили тракторите си на магистрала Централна Гърция - E65, решиха на събранието си, че от вторник, 23 декември, по една лента във всяка посока на E65 ще остане отворена, за да се улесни придвижването на гражданите за коледните празници.

Земеделските производители от Янена са планирали мобилизация на пункта за събиране на пътни такси в Тирия, на 46-ия километър на магистрала "Егнатия", в 12 ч.

С лозунга "Не затваряме пътищата, а ги отваряме" фермери, животновъди и пчелари призовават за масово присъствие на пунктовете за таксуване на Тирия, изпращайки послание за единство и солидарност. Според плана за действие се очаква те да вдигнат пунктовете за таксуване за 4 часа, за да могат превозните средства да преминават свободно.

Националният път в Малгара е затворен

Националната магистрала Атина-Солун остава затворена днес и в двете посоки поради блокадата на фермерите на пункта за пътни такси Малгара.

Движението към Солун е блокирано от миналия петък, докато движението към Атина е затворено за 21-ви ден. Производителите заявиха, че и двете ленти за движение ще бъдат отворени във вторник сутринта, за да се улесни пътуването на гражданите.

Както съобщиха членовете на координационния екип за блокадата на Малгара са в постоянни консултации с полицията, тъй като казват, че властите са повдигнали въпроса за безопасното преминаване на превозни средства по време на голямото коледно придвижване, както и въпроса за избягване на движението на пешеходци по пътното платно, което е високоскоростна магистрала, и са ги помолили да премахнат барикада, която са поставили - трактор.

"Няма как да преместим каквото и да било, да обозначим пътя и движението ще бъде наред", твърдят те.

Граничните пунктове с България ще са отворени на 24 и 25 декември както за товарните превози, така и за автобуси и автомобили.

През останалите дни движението на тежкотоварни камиони ще остане на ротационен принцип, а автомобилите и автобусите ще преминат нормално.

