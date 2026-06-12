Фестивал „Усмихни се, Карин дом“ отбелязва 30 години подкрепа за децата с двудневен празник за цялото семейство

На 20 и 21 юни (събота и неделя) Карин дом ще отбележи своята 30-годишнина с фестивал „Усмихни се, Карин дом“ - семейно събитие с кауза, което ще събере деца, родители, специалисти, приятели и съмишленици. Събитието е в подкрепа на Детския фонд на Карин дом за терапия на деца със специални потребности.

Под мотото „Играем заедно“ фестивалът поставя във фокус играта като най-естествения начин за учене, развитие и изграждане на връзка между децата и техните родители. В рамките на два дни посетителите ще могат да се включат в разнообразни детски ателиета, творчески работилници, семейни активности, срещи със специалисти и образователни лекции.

В събота празника откриват децата, които посещават Карин дом , които са подготвили сценична програма "Да бъде светлина" , с която със сигурност ще развълнуват не само своите родители, но и всички гости и приятели.

Включват се над 30 творчески, образователни, кулинарни и музикални ателиета за деца , предвидени са и работилниците за родители , които предоставят ценни знания и практически насоки за ранното детско развитие. На сцената на фестивала ще се включат талантливи деца, музикални, танцови и театрални формации.

Специален акцент в програмата са лекторите в областта на ранното детско развитие. Ще се включи проф. д-р Севджихан Еюбова - психолог, университетски преподавател с темата: „Играем заедно: историите, които остават“ , посветена на значението на играта за развитието на мозъка, речта, социалните умения и емоционалната устойчивост на детето. Детският психолог и психотерапевт Виргиния Василева , ще представи на младите родители темата „ Първите три. Предизвикателства и решения във възрастта 0-3г. Актуалната тема за съня при децата ще представи детския психолог и консултант по сън - Елена Тодорова.

Любителите на метода Монтесори ще имат възможност да посетят Монтесори центъра на Карин дом. Заедно с д-р Светла Тодорова , логопед и Монтесори педагог, ще научат за възможностите на Монтесори подхода чрез практически демонстрации и съвместни занимания за деца и възрастни.

В програмата се включва и Шеф Мариела Чобанова , която ще предложи на всички малки кулинари да създадат своите първи суши хапки.

В празничната томбола ще бъдат раздадени над 100 изключително вълнуващи преживявания и продукти за цялото семейство.

Кога: 20–21 юни 2026 г.

Къде: Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А

Билети за Детската зона (децата, които искат да се включат в работилниците) и Билети за посетители ( деца, които няма да посещават детската зона и възрастни) :

https://epaygo.bg/5314390104

Повече за фестивала:

https://karindom.org/landing_pages/festival-usmihni-se-2026/

Пълна програма на събитието:

https://karindom.org/landing_pages/festival-usmihni-se-2026/

Ако искате да направите дарение за Детския фонд и подкрепите Карин дом:

https://dari.karindom.org/

„ Усмихни се, Карин дом“ е не само празник по повод 30-годишния юбилей на организацията, но и възможност общността да се обедини около каузата за достъпна терапия и подкрепа за деца с различни възможности.

Карин дом кани всички семейства, приятели и съмишленици да бъдат част от този специален празник на детството, играта и надеждата. Заедно ще отбележим 30 години вяра в потенциала на всяко дете и ще продължим да градим общност, в която всяко дете има шанс да се развива и да бъде прието.

Карин дом благодари на всички партньори, дарители, участници с работилници и участници на музикалната сцена, които ще направят това събитие празник, които обединява семействата и насърчава играта, общуването и приобщаването на децата с различни възможности!



