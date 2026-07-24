Фестивалът „Синьо лято“ събира любителите на плуването във Варна

Снимка Община Варна

На 25 юли (събота) на Южния плаж във Варна, под ПК „Приморски“, ще се проведе третото издание на морския фестивал „Синьо лято“. Събитието се организира от Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Военноморските сили на Република България.

Фестивалът се провежда ден преди най-старото плувно състезание у нас – маратона „Галата – Варна“ и дава възможност на всички любители на плуването, които няма да участват в маратона, да демонстрират своите умения, като преплуват 600-метрова дистанция край брега.

Записването за участие започва в 08:30 часа, а стартът ще бъде даден в 10:00 часа.

Преди началото на проявата всички участници ще преминат подробен инструктаж, който ще бъде проведен от главния съдия Вили Цеков.

Фестивалът няма състезателен характер и е отворен за всички желаещи. Всеки записал се участник ще бъде включен в традиционната томбола, в която организаторите са подготвили множество атрактивни награди и спортни пособия.

Редактор "Екип на Петел",

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